Російські дрони атакували цивільну інфраструктуру на Полтавщині

У Полтавському районі на Полтавщині сьогодні російські війська завдали дроновий удар по цивільній інфраструктурі, пожежу загасили, попередньо постраждалих немає, повідомили у Полтавській ОВА у суботу у Telegram, пише УНН.

Сьогодні ворог ударив БпЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури. На місці події працювали рятувальники. Пожежу ліквідовано. Попередньо постраждалих немає - повідомили в ОВА.

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