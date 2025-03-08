Російські дрони атакували цивільну інфраструктуру на Полтавщині
Київ • УНН
У Полтавському районі ворог завдав удар безпілотниками по цивільній інфраструктурі. Рятувальники загасили пожежу, попередньо постраждалих немає.
У Полтавському районі на Полтавщині сьогодні російські війська завдали дроновий удар по цивільній інфраструктурі, пожежу загасили, попередньо постраждалих немає, повідомили у Полтавській ОВА у суботу у Telegram, пише УНН.
Сьогодні ворог ударив БпЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури. На місці події працювали рятувальники. Пожежу ліквідовано. Попередньо постраждалих немає
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