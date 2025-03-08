Российские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру в Полтавской области
Киев • УНН
В Полтавском районе враг нанес удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Спасатели потушили пожар, предварительно пострадавших нет.
В Полтавском районе на Полтавщине сегодня российские войска нанесли удар дронов по гражданской инфраструктуре, пожар потушен, предварительно пострадавших нет, сообщили в Полтавской ОВА в субботу в Telegram, пишет УНН.
Сегодня враг ударил БПЛА по Полтавскому району. Есть разрушения гражданской инфраструктуры. На месте происшествия работали спасатели. Пожар ликвидирован. Предварительно пострадавших нет
рф запустила 3 ракеты и 145 беспилотников по Украине: сбиты крылатый "Искандер" и 79 дронов08.03.2025, 09:17 • 17730 просмотров