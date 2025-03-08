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рф обстреливает Запорожье: критическая инфраструктура под ударом, возможны перебои с газом

Киев • УНН

 • 23386 просмотра

российские войска нанесли около 10 ударов по Запорожью и области в субботу вечером. В результате атаки повреждена критическая инфраструктура, возможны ограничения в подаче газа и тепла.

рф обстреливает Запорожье: критическая инфраструктура под ударом, возможны перебои с газом

В субботу вечером армия россии обстреляла Запорожскую и область. Городские власти сообщили об атаке по критической инфраструктуре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Детали

В субботу, 8 марта, после 20:00 Иван Федоров написал об угрозе ударных беспилотников в области, позже – о работе ПВО.

Позже он сообщил об ударах по городу и области.

россияне нанесли удары по Запорожью и области. В результате вражеского обстрела возник пожар. Предварительно, без пострадавших

- говорится в посте чиновника.

По его словам, в Запорожье прогремело до 10 взрывов.

В 22:47 Федоров уточнил, что россияне атаковали критическую инфраструктуру.

Из-за вражеских ударов могут быть ограничения в подаче газа и тепла. Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий

- написал начальник Запорожской областной военной администрации.

В 23:30 Иван Федоров подтвердил, что в результате попадания в объект критической инфраструктуры есть потребность в ограничении потребления газа.

Атака продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах

- предупредил чиновник.

Напомним, вечером субботы, 8 марта, российская армия запустила по территории Украины ударные беспилотники. В Запорожской области городские власти сообщили о взрывах.

Российские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру в Полтавской области08.03.25, 10:34 • 24859 просмотров

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