рф обстреливает Запорожье: критическая инфраструктура под ударом, возможны перебои с газом
Киев • УНН
российские войска нанесли около 10 ударов по Запорожью и области в субботу вечером. В результате атаки повреждена критическая инфраструктура, возможны ограничения в подаче газа и тепла.
В субботу вечером армия россии обстреляла Запорожскую и область. Городские власти сообщили об атаке по критической инфраструктуре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Детали
В субботу, 8 марта, после 20:00 Иван Федоров написал об угрозе ударных беспилотников в области, позже – о работе ПВО.
Позже он сообщил об ударах по городу и области.
россияне нанесли удары по Запорожью и области. В результате вражеского обстрела возник пожар. Предварительно, без пострадавших
По его словам, в Запорожье прогремело до 10 взрывов.
В 22:47 Федоров уточнил, что россияне атаковали критическую инфраструктуру.
Из-за вражеских ударов могут быть ограничения в подаче газа и тепла. Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий
В 23:30 Иван Федоров подтвердил, что в результате попадания в объект критической инфраструктуры есть потребность в ограничении потребления газа.
Атака продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах
Напомним, вечером субботы, 8 марта, российская армия запустила по территории Украины ударные беспилотники. В Запорожской области городские власти сообщили о взрывах.
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