Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по россиянам - Генштаб

Международный день пожарных, День невысоких людей, День восстановления отношений. Что еще можно отметить 4 мая

Сегодня, четвертого мая, во многих странах мира поздравляют с профессиональным праздником людей, которые, рискуя своей жизнью, ликвидируют возгорания в различных зданиях и на открытой местности. Считается, что первые специализированные подразделения для тушения огня еще в Древнем Риме создал император Август