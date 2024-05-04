Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по росіянах – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українська авіація завдала 16 ударів по російським військам, вразивши 13 районів зосередження військ та 3 командні пункти противника, а українські ракетні війська знищили 1 командний пункт та 2 російські артилерійські установки.
Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу російської армії та по 3 пунктах управління противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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Також підрозділами ракетних військ завдано ураження по:
- одному пункту управління,
- двох артилерійських засобів противника.
За добу на фронті відбулося 97 бойових зіткнень, українські воїни відбили 28 атак на авдіївському напрямку - Генштаб03.05.24, 20:01 • 43384 перегляди