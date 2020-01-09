Авиакатастрофа в Иране: происходит осмотр деталей самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Происходит осмотр деталей пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, который потерпел авиакатастрофу в Иране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.
“Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации”, — говорится в сообщении.
Также, сейчас уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии.
“Материал двух других будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в ночь на 9 января под председательством Президента состоялось совещание по катастрофе самолета МАУ.
Также Президент обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ.
8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 “Международных авиалиний Украины” разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране — технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.
При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. “FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США “работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива”, — указал ранее CNN.
В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что “по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам”. Впоследствии его отредактировали, указав, что “информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией”.
На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране.
С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.
В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.