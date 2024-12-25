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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Audi обновляет модельный ряд после падения прибыли на 91% в 2024 году

Audi обновляет модельный ряд после падения прибыли на 91% в 2024 году

Киев  •  УНН

 • 673 просмотра

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Audi анонсировала новые модели авто на 2025 год после значительного падения прибыли. Компания представит обновленные A5, A6 e-tron, Q5, Q6, A7, Q3 и другие модели с новыми техническими характеристиками.

В третьем квартале 2024 года операционная прибыль немецкого производителя автомобилей упала на 91% по ряду причин, среди которых экономические аспекты и реструктуризация. Но компания Audi надеется на результаты в 202 году, и сейчас анонсирует новые модели внедорожников и универсалов - впервые за 3 года.

Передает УНН со ссылкой на T-Online.

Audi пришлось длительное время бороться с отставанием в модернизации. Кроме того 2024 год подтвердил сложности с прибылью: падение на 91% до 106 миллионов евро из-за плохой экономики и мер по реструктуризации.

Впрочем новое модельное портфолио Audi на 2025 год пытается привнести глоток свежего воздуха, в том числе в серию автомобилей премиум-класса.

Важнейшие нововведения 2025 года и последующих лет:

A5

Audi изменила названия: электрические серии получат четное число, двигатели внутреннего сгорания - нечетное. То есть классические успешные модели A4 и A6 в будущем станут A5 и A7. С серией A5 (внутренне B10) Audi устраняет цифры, которые для многих являются непонятными и указывают на разные двигатели.

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A6 e-tron

Ожидается в начале 2025 года, электрический Audi призван совместить современный внешний вид с традициями Audi верхнего среднего класса. Седан Sportback предлагает объем багажника от 502 до 1 330 литров, а Avant - до 1 422 литров. Седан и универсал могут буксировать прицепы весом до 2,1 тонны и имеют запас хода не менее 627 километров.

 Центром управления служит изогнутый OLED-дисплей. Новый ассистент вождения использует картографические данные и информацию из других автомобилей для поддержки водителя.

Q5 и Sportback

Новый Q5 базируется на новой технической платформе PPC и является внедорожником. Третье поколение Q5 выглядит более спортивным, чем его предшественники, и с осени 2025 года будет доступно в версии купе Sportback. Внутри путешественников ждёт «цифровая сцена», панорамный дисплей с изогнутым дизайном и технологией OLED, который состоит из 11,9-дюймового центрального прибора и 14,5-дюймового мультимедийного дисплея. 

Отмечается, что на старте будет доступен двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом или дизельный двигатель такого же объема.

Позже планируется выпуск двух гибридов, которые могут проехать около 100 километров только на электричестве, объясняют в компании.

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Q6

Q6 e-tron будет доступен в версии хэтчбек Sportback. Как и во всех новых моделях, интерьер с множеством дисплеев. Багажник объёмом до 1 373 литров - на 150 литров меньше, чем у обычного Q6. Версия электрического Sportback начального уровня оснащается 185 кВт/252 л.с. и высоковольтной батареей емкостью 83 кВт-ч. Q6 Sportback e-tron Quattro предлагает системную мощность 285 кВт (387 л.с.).

A7

A7 Avant выйдет на рынок летом 2025 года, а через несколько недель - седан (Sportback). Скорее всего, предыдущий четырехлитровый восьмицилиндровый двигатель (EA825) будет снят с топовых версий. Он уступит место трехлитровому V6 с кодом разработки EA839 evo, который является по меньшей мере не менее мощным.

Q3

Ожидается в конце 2025 года. В компании обещают, что модель будет базироваться на модульной системе MQB evo для двигателей с поперечным расположением. Под капотом будут работать только четырехцилиндровые агрегаты. Вариант Sportback пойдет в серийное производство в начале 2026 года.

Q7 и Q4 e-tron

Третье поколение Q7 также ожидается в 2026 году. Системы привода - электрифицированные дизельные и бензиновые двигатели, а также гибриды. Вероятно, будут подобны тем, что используются в A7.

Q9, преемник A3

Супервнедорожник Q9 может наконец появиться на дорогах в 2027 году. Вероятно, это будет последняя совершенно новая модель в истории Audi, которая все еще будет иметь двигатель внутреннего сгорания под капотом. Q9 в первую очередь предназначен для рынков Китая и США

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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