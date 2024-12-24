Honda и Nissan объявили о начале воссоединения в совместный холдинг

ukenru
До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 67032 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 105630 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
 • 107794 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Эксклюзив
"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств
 • 110610 просмотра

"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств

Эксклюзив
Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень
 • 104424 просмотра

Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы
 • 102272 просмотра

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы

Эксклюзив
"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом
 • 100577 просмотра

"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом

Эксклюзив
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
 • 111181 просмотра

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Эксклюзив
"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
 • 83418 просмотра

"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше
 • 100814 просмотра

"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авария российских танкеров вблизи Керченского пролива: у берегов рф гибнут дельфины

Авария российских танкеров вблизи Керченского пролива: у берегов рф гибнут дельфины

 • 22059 просмотра
Дроны атакуют аэродром в Ростовской области: что известно

Дроны атакуют аэродром в Ростовской области: что известно

 • 24542 просмотра
"Нафтогаз Украины" потратит до 4,5 млн гривен на поиск нового руководителя компании

"Нафтогаз Украины" потратит до 4,5 млн гривен на поиск нового руководителя компании

 • 23767 просмотра
Рассчитываем на сильный голос Пекина: Зеленский принял нового посла Китая и рассказал об участии КНДР в войне против Украины

Рассчитываем на сильный голос Пекина: Зеленский принял нового посла Китая и рассказал об участии КНДР в войне против Украины

 • 21977 просмотра
Недальновидность энергетической политики Фицо создает угрозы для Европы: МИД о визите премьера Словакии в рф

Недальновидность энергетической политики Фицо создает угрозы для Европы: МИД о визите премьера Словакии в рф

 • 16043 просмотра
публикации
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 109001 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 111181 просмотра
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

 • 116511 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

 • 119167 просмотра
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
Эксклюзив

 • 150988 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

23:27 • 10337 просмотра
Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

 • 63513 просмотра
В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

 • 83844 просмотра
Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

 • 106778 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

 • 112324 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Honda и Nissan объявили о начале воссоединения в совместный холдинг

Honda и Nissan объявили о начале воссоединения в совместный холдинг

Киев  •  УНН

 • 3337 просмотра

Read in English

Honda и Nissan подписали соглашение о создании совместного холдинга, который выйдет на биржу в 2026 году. Объединенная компания станет третьим крупнейшим автопроизводителем в мире после Toyota и Volkswagen.

Два японских автогиганта Honda и Nissan подписали соглашение о начале переговоров об объединении. Бизнесом будет руководить единый холдинг, который должен выйти на биржу в августе 2026 года. Об этом сообщает Kyodo News, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Honda, которой достанется большинство в совете директоров, начнет скупать с рынка собственные акции на 7 млрд долларов. Вероятно, что в холдинг войдет и Mitsubishi, четверть которой принадлежит Nissan.

Слияние даст третьего в мире автопроизводителя после Toyota и Volkswagen, с 7,5 млн авто в год, и позволит компаниям бороться с конкурентами, преимущественно китайскими.

Сделка спасительна прежде всего для компании Nissan, которой недавно пришлось урезать производственные планы на 20% и объявить о сокращении девяти тысяч сотрудников. По оценке бывшего гендиректора Карлоса Гона, продажи с его ареста в 2018 году упали более чем на 40%.

У всех трех компаний проблемы с гибридными технологиями, наиболее востребованными сейчас на китайском рынке.

Напомним

Ранее СМИ сообщали о возможном слиянии Nissan и Honda для создания новой холдинговой компании. Объединенная компания с Mitsubishi сможет продавать более 8 млн авто ежегодно, конкурируя с Toyota и Volkswagen.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
volkswagenVolkswagen
toyotaToyota
nissanNissan
kitaiКитай