Honda и Nissan объявили о начале воссоединения в совместный холдинг
Киев • УНН
Honda и Nissan подписали соглашение о создании совместного холдинга, который выйдет на биржу в 2026 году. Объединенная компания станет третьим крупнейшим автопроизводителем в мире после Toyota и Volkswagen.
Два японских автогиганта Honda и Nissan подписали соглашение о начале переговоров об объединении. Бизнесом будет руководить единый холдинг, который должен выйти на биржу в августе 2026 года. Об этом сообщает Kyodo News, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Honda, которой достанется большинство в совете директоров, начнет скупать с рынка собственные акции на 7 млрд долларов. Вероятно, что в холдинг войдет и Mitsubishi, четверть которой принадлежит Nissan.
Слияние даст третьего в мире автопроизводителя после Toyota и Volkswagen, с 7,5 млн авто в год, и позволит компаниям бороться с конкурентами, преимущественно китайскими.
Сделка спасительна прежде всего для компании Nissan, которой недавно пришлось урезать производственные планы на 20% и объявить о сокращении девяти тысяч сотрудников. По оценке бывшего гендиректора Карлоса Гона, продажи с его ареста в 2018 году упали более чем на 40%.
У всех трех компаний проблемы с гибридными технологиями, наиболее востребованными сейчас на китайском рынке.
Напомним
Ранее СМИ сообщали о возможном слиянии Nissan и Honda для создания новой холдинговой компании. Объединенная компания с Mitsubishi сможет продавать более 8 млн авто ежегодно, конкурируя с Toyota и Volkswagen.