Команда Трампа рекомендует отменить правило, которое разоблачает аварии Tesla с автопилотом - Reuters
Киев • УНН
Команда Трампа предлагает отменить правило NHTSA об обязательной отчетности аварий с участием автопилотов. Tesla, которая отчитывается о наибольшем количестве инцидентов, может получить наибольшую выгоду от этого решения.
Команда избранного президента США Дональда Трампа предложила отменить правило Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), которое обязывает автопроизводителей отчитываться об авариях с участием автомобилей, оснащенных системами автоматизированного вождения. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на внутренний документ, передает УНН.
Детали
От этого решения, как отмечается, больше всего может выиграть компания Tesla, которая отчитывается о таких инцидентах значительно чаще, чем другие автопроизводители. По данным NHTSA, Tesla сообщила о более 1500 аварий с использованием автопилота в 2023 году, в то время как ближайший конкурент - Honda - лишь о чуть более чем 100. Кроме того, из 45 смертельных аварий, зарегистрированных во время действия этой нормы, 40 произошли с участием Tesla.
Функции "Full Self-Driving" (FSD) и "Autopilot" являются ключевыми в стремлении основателя Tesla Илона Маска создать автомобили, которые смогут ездить автономно при любых условиях. Однако программное обеспечение до сих пор требует постоянного надзора водителя из-за риска серьезных ошибок.
NHTSA неоднократно расследовала случаи аварий с участием автопилотов Tesla. Сейчас продолжается проверка эффективности систем FSD в сложных условиях, таких как туман или яркий солнечный свет. Одной из причин последнего расследования стала смертельная авария в Аризоне, где Tesla сбила пешехода. Предыдущие выводы агентства указывали, что системы Tesla не обеспечивают надлежащего контроля внимания водителя при использовании автопилота.
Действующее правило NHTSA обязывает все компании отчитываться об авариях, в которых за 30 секунд до инцидента использовались системы помощи водителю второго уровня (такие как автопилот Tesla).
Речь идет о случаях, которые:
- привели к гибели человека,
- требовали буксировки машины,
- сопровождались раскрытием подушек безопасности,
- или нуждались в госпитализации.
Теперь команда Трампа называет эту норму "чрезмерной" и предлагает ее отменить, что значительно усложнит оценку безопасности автопилотов Tesla и других компаний.
Пока нет подтверждения, влияла ли Tesla непосредственно на эту инициативу. Однако Маск ранее резко критиковал NHTSA за проверки автопилотов Tesla и даже угрожал судебными исками. По данным Reuters, компания неоднократно выражала несогласие со сбором этих данных, поскольку они подрывают ее утверждения о создании "самых безопасных авто в мире".
Напомним
Комиссия по ценным бумагам и биржам США готовит "многочисленные обвинения" против Илона Маска.