Команда Трампа рекомендует отменить правило, которое разоблачает аварии Tesla с автопилотом - Reuters

Команда избранного президента США Дональда Трампа предложила отменить правило Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), которое обязывает автопроизводителей отчитываться об авариях с участием автомобилей, оснащенных системами автоматизированного вождения. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на внутренний документ, передает УНН.

Детали

От этого решения, как отмечается, больше всего может выиграть компания Tesla, которая отчитывается о таких инцидентах значительно чаще, чем другие автопроизводители. По данным NHTSA, Tesla сообщила о более 1500 аварий с использованием автопилота в 2023 году, в то время как ближайший конкурент - Honda - лишь о чуть более чем 100. Кроме того, из 45 смертельных аварий, зарегистрированных во время действия этой нормы, 40 произошли с участием Tesla.

Функции "Full Self-Driving" (FSD) и "Autopilot" являются ключевыми в стремлении основателя Tesla Илона Маска создать автомобили, которые смогут ездить автономно при любых условиях. Однако программное обеспечение до сих пор требует постоянного надзора водителя из-за риска серьезных ошибок.

NHTSA неоднократно расследовала случаи аварий с участием автопилотов Tesla. Сейчас продолжается проверка эффективности систем FSD в сложных условиях, таких как туман или яркий солнечный свет. Одной из причин последнего расследования стала смертельная авария в Аризоне, где Tesla сбила пешехода. Предыдущие выводы агентства указывали, что системы Tesla не обеспечивают надлежащего контроля внимания водителя при использовании автопилота.

Действующее правило NHTSA обязывает все компании отчитываться об авариях, в которых за 30 секунд до инцидента использовались системы помощи водителю второго уровня (такие как автопилот Tesla).

Речь идет о случаях, которые:

- привели к гибели человека,

- требовали буксировки машины,

- сопровождались раскрытием подушек безопасности,

- или нуждались в госпитализации.

Теперь команда Трампа называет эту норму "чрезмерной" и предлагает ее отменить, что значительно усложнит оценку безопасности автопилотов Tesla и других компаний.

Пока нет подтверждения, влияла ли Tesla непосредственно на эту инициативу. Однако Маск ранее резко критиковал NHTSA за проверки автопилотов Tesla и даже угрожал судебными исками. По данным Reuters, компания неоднократно выражала несогласие со сбором этих данных, поскольку они подрывают ее утверждения о создании "самых безопасных авто в мире".

Напомним

Комиссия по ценным бумагам и биржам США готовит "многочисленные обвинения" против Илона Маска.