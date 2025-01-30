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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атмосферный фронт над Украиной: где ожидается необычное потепление до +16°C

Атмосферный фронт над Украиной: где ожидается необычное потепление до +16°C

Киев  •  УНН

 • 7299 просмотра

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30 января через Украину пройдет маломощный атмосферный фронт с туманами утром. Температура ночью 0...+5°C, днем до +11°C, на юге Одесской области и в Крыму до +16°C.

30 января через территорию Украины будет перемещаться маломощный атмосферный фронт, постепенно теряя свою активность. Атмосферное давление будет слабо расти, а осадки не прогнозируются. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Согласно прогнозам, в ночные и утренние часы в большинстве областей возможен туман, что может снизить видимость на дорогах. Ветер преимущественно южного направления, слабый. 

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5°C, в Карпатах около 0°C. Днем воздух прогреется до +6...+11°C, а на юге Одесской области и в Крыму до +12...+16°C. 

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В большинстве регионов будет облачно с прояснениями. В Киеве ожидается +8...+10°C, во Львове +10...+12°C, в Днепре +7...+9°C, в Одессе +12...+14°C, в Харькове +6...+8°C, в Донецке +9...+11°C, в Луганске +7...+9°C, в Симферополе +14...+16°C.

В целом день обещает быть теплым и комфортным для этого времени года.

Снижение температуры и мокрый снег - какой будет погода в Украине в феврале29.01.25, 13:18 • 19790 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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