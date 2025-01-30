Атмосферный фронт над Украиной: где ожидается необычное потепление до +16°C

30 января через территорию Украины будет перемещаться маломощный атмосферный фронт, постепенно теряя свою активность. Атмосферное давление будет слабо расти, а осадки не прогнозируются. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Согласно прогнозам, в ночные и утренние часы в большинстве областей возможен туман, что может снизить видимость на дорогах. Ветер преимущественно южного направления, слабый.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5°C, в Карпатах около 0°C. Днем воздух прогреется до +6...+11°C, а на юге Одесской области и в Крыму до +12...+16°C.

В большинстве регионов будет облачно с прояснениями. В Киеве ожидается +8...+10°C, во Львове +10...+12°C, в Днепре +7...+9°C, в Одессе +12...+14°C, в Харькове +6...+8°C, в Донецке +9...+11°C, в Луганске +7...+9°C, в Симферополе +14...+16°C.

В целом день обещает быть теплым и комфортным для этого времени года.

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