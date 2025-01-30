Атмосферний фронт над Україною: де очікується незвичайне потепління до +16°C

30 січня через територію України переміщатиметься малопотужний атмосферний фронт, поступово втрачаючи свою активність. Атмосферний тиск слабко зростатиме, а опади не прогнозуються. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

Згідно з прогнозами, у нічні та ранкові години в більшості областей можливий туман, що може знизити видимість на дорогах. Вітер переважно південного напрямку, слабкий.

Температура повітря вночі становитиме від 0 до +5°C, у Карпатах близько 0°C. Вдень повітря прогріється до +6…+11°C, а на півдні Одещини та в Криму до +12…+16°C.

У більшості регіонів буде хмарно з проясненнями. У Києві очікується +8…+10°C, у Львові +10…+12°C, у Дніпрі +7…+9°C, в Одесі +12…+14°C, у Харкові +6…+8°C, у Донецьку +9…+11°C, у Луганську +7…+9°C, у Сімферополі +14…+16°C.

Загалом день обіцяє бути теплим та комфортним для цієї пори року.

Зниження температури та мокрий сніг - якою буде погода в Україні в лютому