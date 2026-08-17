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Атаки на украинские порты на Дунае достигли пика — Минобороны Румынии

Киев • УНН

 • 1966 просмотра

И. о. министра обороны Румынии заявил, что более 100 российских дронов атаковали украинские порты на Дунае, а их обломки выносит на румынский берег. Он подчеркнул, что война имеет косвенные последствия для Румынии, но уровень риска не вырос.

Атаки на украинские порты на Дунае достигли пика — Минобороны Румынии

Увеличение количества российских дронов, залетающих в воздушное пространство Румынии, является прямым следствием усиления атак рф на украинские порты на Дунае. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ в интервью Digi24, передает УНН

Подробности 

"Инциденты, косвенные последствия которых мы наблюдаем на границе с Румынией, прямо пропорциональны росту количества инцидентов, происходящих в Украине в последние дни. Количество атак на украинские порты на Дунае достигло максимума за последнее время. На радарах Министерства обороны вблизи румынского воздушного пространства, но уже на территории Украины, мы зафиксировали более 100 дронов — более 100 одноразовых устройств, которые объединились в рои и за последние дни семь раз атаковали украинские порты на Дунае большим количеством дронов", — сказал Мируцэ. 

Он отметил, что украинская армия сбила большинство этих дронов, однако их уничтожение в нескольких десятках метров от румынского воздушного пространства привело к тому, что воды Дуная и морские волны вынесли обломки на второй, третий или четвертый день на румынский берег. 

"В эти выходные на берег вынесло наибольшее количество обломков. Мы знаем об этом, война, очевидно, реальна. Я считаю, что очень важно, чтобы румыны больше не подвергались влиянию этой пророссийской пропаганды, которая пытается сформировать общественное мнение, будто этой войны не существует. Говорю вам как министр обороны, который видит военные данные, который видит последствия этой войны, который видит информацию, не подлежащую разглашению из-за ее секретности, — эта война существует, эта война имеет косвенные последствия для Румынии. В настоящее время нет никаких признаков того, что уровень риска для Румынии вырос", — добавил Мируцэ. 

Напомним 

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