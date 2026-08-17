Атаки на українські порти на Дунаї сягнули піку - Міноборони Румунії

$44.710.0151.710.15
ukenru
Ексклюзив
13:18 • 6896 перегляди
ДТП у Києві влаштували “смотрящій” за Лук'янівським СІЗО Островський та директор департаменту розвитку футболу УАФ ГороднюкVideo
12:51 • 8900 перегляди
Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: фахівці розшифрували бортовий реєстратор, причиною пошкодження літака міг стати птах
12:21 • 14884 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя
Ексклюзив
11:06 • 20938 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
09:35 • 16454 перегляди
Два цехи знищено, чотири пошкоджено - Генштаб підтвердив результати ураження на комбінаті російського ВПКPhoto
Ексклюзив
09:18 • 15604 перегляди
Як підготувати дитину до школи: психологиня назвала навички, важливіші за читання і рахунок
08:45 • 15458 перегляди
Випало понад 800 мм дощу: Південну Корею накрили смертоносні повені та зсувиPhotoVideo
17 серпня, 06:18 • 21534 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено іноземне судно, 4 постраждалих
17 серпня, 05:27 • 24048 перегляди
ЄС готує наймасштабніший санкційний пакет проти росії - Каллас
17 серпня, 04:33 • 20547 перегляди
Спалах Еболи у Конго офіційно став найсмертоноснішим, перевищивши минулий показник у 2299 жертв
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3.6м/с
45%
743мм
Популярнi новини
рф створила щонайменше 10 секретних баз для запуску дронів: під загрозою опинилася значна частина ЄвропиPhoto17 серпня, 04:39 • 5194 перегляди
У Польщі напали на двох українських дітей через українську мову, нападників шукають - консульство17 серпня, 06:13 • 13761 перегляди
Тиснява сталася в храмі в Індії, є загибліVideo17 серпня, 06:28 • 4720 перегляди
Сеул відповів на рішення Трампа скоротити військові навчання17 серпня, 07:39 • 6222 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 20329 перегляди
Публікації
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя12:21 • 14884 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
Ексклюзив
11:06 • 20938 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 70626 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 69067 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 119706 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Володимир Зеленський
Музикант
Дмитро Говсєєв
Актуальні місця
Україна
Іран
Іспанія
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 20451 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 35432 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 34435 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 63705 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 100540 перегляди
Актуальне
«Калібр» (сімейство ракет)
Bild
Су-24
Fox News
Соціальна мережа

Атаки на українські порти на Дунаї сягнули піку - Міноборони Румунії

Київ • УНН

 • 2676 перегляди

В.о. міністра оборони Румунії заявив, що понад 100 російських дронів атакували українські порти на Дунаї, а їхні уламки виносить на румунський берег. Він наголосив, що війна має непрямі наслідки для Румунії, але рівень ризику не зріс.

Атаки на українські порти на Дунаї сягнули піку - Міноборони Румунії

Збільшення кількості російських дронів, які залітають у повітряний простір Румунії, є прямим наслідком посилення атак рф на українські порти на Дунаї. Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце в інтерв’ю Digi24, передає УНН

Деталі 

"Інциденти, непрямі наслідки яких ми спостерігаємо на кордоні з Румунією, прямо пропорційні до зростання кількості інцидентів, що відбуваються в Україні останніми днями. Кількість атак на українські порти на Дунаї досягла максимуму за останній період. На радарах Міністерства оборони поблизу румунського повітряного простору, але вже на території України, ми зафіксували понад 100 дронів - понад 100 одноразових пристроїв, які об’єдналися в рої та за останні дні сім разів атакували українські порти на Дунаї великою кількістю дронів", - сказав Міруце. 

Він зазначив, що українська армія збила більшість із цих дронів, однак їхнє знищення за кілька десятків метрів від румунського повітряного простору призвело до того, що води Дунаю та морські хвилі винесли уламки на другий, третій або четвертий день на румунський берег. 

"Цього вікенду на берег було винесено найбільшу кількість уламків. Ми знаємо про це, війна, очевидно, справжня. Я вважаю, що дуже важливо, щоб румуни більше не піддавалися впливу цієї проросійської пропаганди, яка намагається сформувати громадську думку, нібито цієї війни не існує. Кажу вам, як міністр оборони, який бачить військові дані, який бачить наслідки цієї війни, який бачить інформацію, що не може бути оприлюднена через її секретність, - ця війна існує, ця війна має непрямі наслідки для Румунії. Наразі немає жодних ознак того, що рівень ризику для Румунії зріс", - додає Міруце. 

Нагадаємо 

У ніч на 16 серпня іспанський F-18 збив дрон у небі над Румунією

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Повітряна тривога
Війна в Україні
НАТО
Румунія
Україна