Атакам рф подверглись энергообъекты в Николаевской и Одесской областях, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго

Вражеским атакам подверглись энергетические объекты в Николаевской и Одесской областях, в Харьковской области продолжались графики отключений. В течение прошлого дня ограничивалось производство из возобновляемых источников энергии, излишки электроэнергии передавались в Польшу. Об этом сообщили в среду в Минэнерго, пишет УНН.

Последствия вражеских обстрелов

"Враг атаковал энергообъекты на юге страны", - сообщили в Минэнерго.

Как указано, в частности, во время атаки произошло возгорание оборудования на высоковольтной подстанции в Николаевской области.

Для ликвидации последствий атаки были отключены две высоковольтные линии, полностью обесточивались потребители Херсонской и частично - Николаевской областей. По состоянию на утро все потребители запитаны, указали в министерстве.

Кроме этого, по сообщению, обстрелом был поврежден объект генерации на Одесской области, повреждены производственные помещения. Без отключений потребителей.

Генерация, передача и потребление

За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, сообщили в ведомстве.

Днем из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии СЭС оператор системы передачи, как указано, ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ.

Также оператор системы передачи аварийно передал излишки электроэнергии в Польшу, добавили в министерстве.

Энергосистема Украины, как указано, работает стабильно и сбалансировано.

Состояние сетей

Вечером на высоковольтной подстанции на Полтавщине, как сообщается, отключалось оборудование, в результате обесточились бытовые потребители операторов системы распределения на Харьковщине и Полтавщине, промышленность, железная дорога (зафиксировано нарушение в движении поездов). В течение часа все потребители запитаны, указали в Минэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,49 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - до 400 МВт. Также предполагается незначительный экспорт.