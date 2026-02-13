Атака рф на Краматорск унесла жизни трех братьев, их мать и бабушка получили многочисленные травмы
Киев • УНН
В результате прямого попадания в частный дом в Краматорске погибли трое братьев 19 и 8 лет. Их 43-летняя мать и 65-летняя бабушка получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы.
В ночь на 13 февраля (в 21:15, 12 февраля) российские войска атаковали жилой сектор Краматорска Донецкой области. В результате прямого попадания в частный дом погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Детали
Также телесные повреждения получили 43-летняя мать погибших парней и 65-летняя бабушка. У обеих женщин диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, ушибы грудной клетки, позвоночника, руки, а также контузия.
Обеим пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. В то же время украинские военные и правоохранители устанавливают тип оружия, которым россияне нанесли удар.
Напомним
Из-за ночной российской атаки на Одесскую область погиб один человек и шестеро получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии.