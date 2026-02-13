$43.030.06
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 18662 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 39560 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 28958 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 37790 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 30460 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 25389 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 26356 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 29496 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 75102 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 50986 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Атака рф на Краматорск унесла жизни трех братьев, их мать и бабушка получили многочисленные травмы

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В результате прямого попадания в частный дом в Краматорске погибли трое братьев 19 и 8 лет. Их 43-летняя мать и 65-летняя бабушка получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы.

Атака рф на Краматорск унесла жизни трех братьев, их мать и бабушка получили многочисленные травмы
Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

В ночь на 13 февраля (в 21:15, 12 февраля) российские войска атаковали жилой сектор Краматорска Донецкой области. В результате прямого попадания в частный дом погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Детали

Также телесные повреждения получили 43-летняя мать погибших парней и 65-летняя бабушка. У обеих женщин диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, ушибы грудной клетки, позвоночника, руки, а также контузия.

Обеим пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. В то же время украинские военные и правоохранители устанавливают тип оружия, которым россияне нанесли удар.

Напомним

Из-за ночной российской атаки на Одесскую область погиб один человек и шестеро получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Донецкая область
Одесская область
Краматорск