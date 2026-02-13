$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 18682 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 39600 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 28995 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 37832 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 30492 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 25404 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 26368 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29497 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 75102 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 50990 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Атака рф на Краматорськ забрала життя трьох братів, їхні мати і бабуся отримали численні травми

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Внаслідок прямого влучання в приватний будинок у Краматорську загинули троє братів 19 та 8 років. Їхня 43-річна мати та 65-річна бабуся отримали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми.

Атака рф на Краматорськ забрала життя трьох братів, їхні мати і бабуся отримали численні травми
Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

У ніч на 13 лютого (о 21:15, 12 лютого) російські війська атакували житловий сектор Краматорська Донецької області. В результаті прямого влучання в приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їх 8-річний брат. Про це повідомляє УНН з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Деталі

Також тілесні ушкодження отримали 43-річна мати загиблих хлопців та 65-річна бабуся. У обох жінок діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, забої грудної клітини, хребта, руки, а також контузію.

Обом постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу. Водночас українські військові і правоохоронці встановлюють тип зброї, якою росіяни здійснили удар.

Нагадаємо

Через нічну російську атаку на Одещину загинула одна людина та шестеро отримали поранення, троє з них у важкому стані.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Донецька область
Одеська область
Краматорськ