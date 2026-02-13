Атака рф на Краматорськ забрала життя трьох братів, їхні мати і бабуся отримали численні травми
Київ • УНН
Внаслідок прямого влучання в приватний будинок у Краматорську загинули троє братів 19 та 8 років. Їхня 43-річна мати та 65-річна бабуся отримали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми.
У ніч на 13 лютого (о 21:15, 12 лютого) російські війська атакували житловий сектор Краматорська Донецької області. В результаті прямого влучання в приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їх 8-річний брат. Про це повідомляє УНН з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Деталі
Також тілесні ушкодження отримали 43-річна мати загиблих хлопців та 65-річна бабуся. У обох жінок діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, забої грудної клітини, хребта, руки, а також контузію.
Обом постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу. Водночас українські військові і правоохоронці встановлюють тип зброї, якою росіяни здійснили удар.
