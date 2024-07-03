В результате российской атаки на Днепр сегодня утром есть погибшие, сообщил городской голова Борис Филатов, передает УНН.

"К сожалению есть погибшие гражданские...", - написал Филатов в Telegram.

Ранее сообщалось о серии взрывов, которые слышали в городе.

Перед этим в ВС ВСУ предупреждали о ракетах и БПЛА в направлении города.