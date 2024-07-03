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Расчистили обочину: в агрохолдинге рассказали, как присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой его обвиняли люди
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Эксперт назвал самый эффективный способ хранения сбережений и получения прибыли
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БЭБ проводит следственные розыскные действия в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов компаниями Грозы и Науменко
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В Минприроды сообщили, что замена руководства нацпарка "Тузловские лиманы" возможна без проведения конкурса
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ВСП получил почти 2,3 тыс. жалоб от судей о вмешательстве в их работу, более 500 из них были переданы правоохранителям
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Во время войны это неуместный вопрос - экс-чемпион мира по боксу об инициативе по переименованию Броваров
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Активность СБУ приостановилась: нардеп о применении санкций к лицам, связанным с рф
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Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов
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Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди
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