Атака рф на Дніпро: в ПС ЗСУ попереджають про ще одну ракету
Київ • УНН
ПС ЗС України попередили про ще одну російську ракетну атаку в напрямку Дніпра або Павлограда, закликавши громадян сховатися в укриттях, після того, як раніше пролунали вибухи.
Повітряні Сили ЗС України попередили про ще одну ракету , яка прямує в напрямку Дніпра чи Павлограду та закликали містян перебувати в укриттях, передає УНН.
"Ракета через Запоріжжя в напрямку Дніпро/Павлоград!", - попередили в ПСУ ЗСУ У Telegram.
Пізніше закликали містян перебувати в укриттях.
"Дніпро - перебувайте в укриттях!" , - попередили в ПСУ ЗСУ.
Раніше
У Дніпрі вдруге за ранок пролунали вибухи. Перед цим в Повітряних силах попереджали про ракету в напрямку Дніпра.
Також вибухи пролунали у Запоріжжі.