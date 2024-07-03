Воздушные Силы ВС Украины предупредили о еще одной ракете, которая направляется в направлении Днепра или Павлограда и призвали горожан находиться в укрытиях, передает УНН.

"Ракета через Запорожье в направлении Днепр/Павлоград!", - предупредили в ВСУ ВСУ В Telegram.

Позже призвали горожан находиться в укрытиях.

"Днепр - находитесь в укрытиях!" , - предупредили в ВСУ ВСУ.

Ранее

В Днепре второй раз за утро раздались взрывы. Перед этим в Воздушных силах предупреждали о ракете в направлении Днепра.

Также взрывы прогремели в Запорожье.