ПС ВС Украины предупредили об еще одной российской ракетной атаке в направлении Днепра или Павлограда, призвав граждан укрыться в укрытиях, после того, как ранее прозвучали взрывы.
Воздушные Силы ВС Украины предупредили о еще одной ракете, которая направляется в направлении Днепра или Павлограда и призвали горожан находиться в укрытиях, передает УНН.
"Ракета через Запорожье в направлении Днепр/Павлоград!", - предупредили в ВСУ ВСУ В Telegram.
Позже призвали горожан находиться в укрытиях.
"Днепр - находитесь в укрытиях!" , - предупредили в ВСУ ВСУ.
Ранее
В Днепре второй раз за утро раздались взрывы. Перед этим в Воздушных силах предупреждали о ракете в направлении Днепра.
Также взрывы прогремели в Запорожье.