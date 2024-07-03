Атака рф на Дніпро: Філатов повідомив, що є загиблі
Київ • УНН
Російська атака на місто Дніпро призвела до жертв серед цивільного населення, Філатов підтвердив наявність загиблих серед мирних жителів.
Внаслідок російської атаки на Дніпро сьогодні зранку є загиблі, повідомив міський голова Борис Філатов, передає УНН.
"Нажаль є загиблі цивільні…", - написав Філатов у Telegram.
Раніше повідомлялось про серію вибухів, які чули у місті.
Перед цим у ПС ЗСУ попереджали про ракети та БПЛА у напрямку міста.