Атака дронов рф по центру Днепра: есть раненые - ОВА

В результате удара российскими дронами по центру Днепра 30 сентября есть раненые. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Предварительно, есть раненые. Произошло несколько возгораний. Все детали выясняем. Тревога продолжается - позаботьтесь о безопасности - написал чиновник.

Напомним

Во вторник, 30 сентября, россияне атаковали дронами "Шахед" Днепр: под ударом оказался центр города, где в это время много гражданских, в частности, молодежи и студентов.

Также россияне атаковали Харьков: информации о пострадавших нет.