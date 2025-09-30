$41.320.16
Хранитель

Атака дронов рф по центру Днепра: есть раненые - ОВА

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

В результате удара российскими дронами по центру Днепра 30 сентября есть раненые. Произошло несколько возгораний, все детали выясняются.

Атака дронов рф по центру Днепра: есть раненые - ОВА

В результате удара российскими дронами по центру Днепра 30 сентября есть раненые. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Предварительно, есть раненые. Произошло несколько возгораний. Все детали выясняем. Тревога продолжается - позаботьтесь о безопасности 

- написал чиновник.

Напомним

Во вторник, 30 сентября, россияне атаковали дронами "Шахед" Днепр: под ударом оказался центр города, где в это время много гражданских, в частности, молодежи и студентов.

Также россияне атаковали Харьков: информации о пострадавших нет.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Сергей Лысак
Днепр
Харьков