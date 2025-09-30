Атака дронів рф по центру Дніпра: є поранені - ОВА

Внаслідок удару російськими дронами по центру Дніпра 30 вересня є поранені. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо. Тривога триває - подбайте про безпеку - написав чиновник.

Нагадаємо

У вівторок, 30 вересня, росіяни атакували дронами "Шахед" Дніпро: під ударом опинився центр міста, де в цей час багато цивільних, зокрема, молоді і студентів.

Також росіяни атакували Харків: інформації про постраждалих немає.