Атака дронів рф по центру Дніпра: є поранені - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок удару російськими дронами по центру Дніпра 30 вересня є поранені. Сталося декілька займань, всі деталі з'ясовуються.
Внаслідок удару російськими дронами по центру Дніпра 30 вересня є поранені. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо. Тривога триває - подбайте про безпеку
Нагадаємо
У вівторок, 30 вересня, росіяни атакували дронами "Шахед" Дніпро: під ударом опинився центр міста, де в цей час багато цивільних, зокрема, молоді і студентів.
Також росіяни атакували Харків: інформації про постраждалих немає.