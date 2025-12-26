Атака дронов рф на Одесскую область 26 декабря: Румыния поднимала два самолета F-16
Киев • УНН
Румыния задействовала самолеты F-16 для мониторинга воздушной ситуации на границе с Украиной во время российской атаки дронами на Одесскую область. российские дроны не нарушали воздушное пространство Румынии.
В ночь на 26 декабря Румыния поднимала в воздух самолеты F-16 на фоне российской дроновой атаки по Одесской области Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Румынии.
Детали
Два самолета взлетели с авиабазы в Фетешти для наблюдения за воздушной ситуацией в приграничной зоне с Украиной, на севере уезда Тулча. Этот уезд граничит с Измаильским районом Одесской области. Система ПВО Румынии обнаружила группы дронов, запущенных российской федерацией в направлении украинских портов на Дунае.
В то же время российские дроны не вторгались в воздушное пространство Румынии. Самолеты вернулись на базу и безопасно приземлились.
Напомним
В четверг, 25 декабря, польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем. Часть неба над Польшей закрывали из-за обнаруженных зондов с контрабандой, двигавшихся с территории беларуси.