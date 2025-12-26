Атака дронов рф на Одесскую область 26 декабря: Румыния поднимала два самолета F-16

$41.930.22
49.430.26
ukenru
Эксклюзив
11:18 • 7240 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 7444 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 5074 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 11136 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 15005 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 27325 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 15546 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 26514 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 15480 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
26 декабря, 05:31 • 15894 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
5.9м/с
85%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил о мощном ударе по террористам ИГИЛ в Нигерии26 декабря, 02:02 • 15486 просмотра
Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направленииVideo26 декабря, 02:38 • 17841 просмотра
Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД26 декабря, 03:10 • 16646 просмотра
Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР26 декабря, 03:43 • 12238 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго09:49 • 12169 просмотра
публикации
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 7240 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 27326 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 26514 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 82585 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 83621 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Марк Рютте
Манфред Вебер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 9720 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 20913 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 24713 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 25680 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 28734 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ИРИС-Т
MIM-104 Patriot
Mercedes-Benz Zetros

Атака дронов рф на Одесскую область 26 декабря: Румыния поднимала два самолета F-16

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Румыния задействовала самолеты F-16 для мониторинга воздушной ситуации на границе с Украиной во время российской атаки дронами на Одесскую область. российские дроны не нарушали воздушное пространство Румынии.

Атака дронов рф на Одесскую область 26 декабря: Румыния поднимала два самолета F-16

В ночь на 26 декабря Румыния поднимала в воздух самолеты F-16 на фоне российской дроновой атаки по Одесской области Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Румынии.

Детали

Два самолета взлетели с авиабазы в Фетешти для наблюдения за воздушной ситуацией в приграничной зоне с Украиной, на севере уезда Тулча. Этот уезд граничит с Измаильским районом Одесской области. Система ПВО Румынии обнаружила группы дронов, запущенных российской федерацией в направлении украинских портов на Дунае.

В то же время российские дроны не вторгались в воздушное пространство Румынии. Самолеты вернулись на базу и безопасно приземлились.

Напомним

В четверг, 25 декабря, польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем. Часть неба над Польшей закрывали из-за обнаруженных зондов с контрабандой, двигавшихся с территории беларуси.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Беларусь
Одесская область
Румыния
Украина
F-16 Fighting Falcon
Польша