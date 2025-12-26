$41.930.22
Ексклюзив
11:18 • 6968 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 7234 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 4896 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 11048 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 14910 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 27102 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 15454 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 26324 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 15417 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
26 грудня, 05:31 • 15858 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
Атака дронів рф на Одещину 26 грудня: Румунія підіймала два літаки F-16

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Румунія задіяла літаки F-16 для моніторингу повітряної ситуації на кордоні з Україною під час російської атаки дронами на Одеську область. російські дрони не порушували повітряний простір Румунії.

Атака дронів рф на Одещину 26 грудня: Румунія підіймала два літаки F-16

У ніч на 26 грудня Румунія підіймала в повітря літаки F-16 на тлі російської дронової атаки по Одеській області України. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Румунії.

Деталі

Два літаки злетіли з авіабази в Фетешті для спостереження за повітряною ситуацією в прикордонній зоні з Україною, на півночі повіту Тулча. Цей повіт межує з Ізмаїльським районом Одещини. Система ППО Румунії виявила групи дронів, запущених російською федерацією в напрямку українських портів на Дунаї.

Водночас російські дрони не вторгались у повітряний простір Румунії. Літаки повернулися на базу і безпечно приземлилися.

Нагадаємо

У четвер, 25 грудня, польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Частину неба над Польщею закривали через виявлені зонди з контрабандою, що рухались з території білорусі.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Білорусь
Одеська область
Румунія
Україна
F-16 Fighting Falcon
Польща