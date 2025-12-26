Атака дронів рф на Одещину 26 грудня: Румунія підіймала два літаки F-16
Київ • УНН
Румунія задіяла літаки F-16 для моніторингу повітряної ситуації на кордоні з Україною під час російської атаки дронами на Одеську область. російські дрони не порушували повітряний простір Румунії.
У ніч на 26 грудня Румунія підіймала в повітря літаки F-16 на тлі російської дронової атаки по Одеській області України. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Румунії.
Деталі
Два літаки злетіли з авіабази в Фетешті для спостереження за повітряною ситуацією в прикордонній зоні з Україною, на півночі повіту Тулча. Цей повіт межує з Ізмаїльським районом Одещини. Система ППО Румунії виявила групи дронів, запущених російською федерацією в напрямку українських портів на Дунаї.
Водночас російські дрони не вторгались у повітряний простір Румунії. Літаки повернулися на базу і безпечно приземлилися.
Нагадаємо
У четвер, 25 грудня, польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Частину неба над Польщею закривали через виявлені зонди з контрабандою, що рухались з території білорусі.