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Атака дронов по Харькову: последствия вражеских ударов

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В результате атаки дронов в Харькове 2 мая повреждены дома и гражданская инфраструктура в четырех районах. Ранены 46 человек, среди них ребенок, возникли пожары.

Атака дронов по Харькову: последствия вражеских ударов

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о последствиях вражеского обстрела Харькова беспилотниками 2 мая. Об этом сообщает УНН.

Детали

По его словам, под ударом оказались Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский районы.

Вспыхнули пожары. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили

- констатировал Синегубов.

Он отметил, что в больницах города сейчас находятся 8 пострадавших в состоянии средней тяжести. Сотрудники ГСЧС, несмотря на возможность повторных обстрелов, оперативно ликвидируют последствия массированной атаки, а медики "неустанно работают, оказывая раненым высококвалифицированную помощь".

Напомним

В результате массированной атаки дронов на Харьков пострадали 46 человек, среди них 11-летний ребенок. В городе зафиксированы пожары в нескольких районах.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никаких военных целей во время вражеской атаки по Харькову "не было и не могло быть".

В Запорожье количество раненых из-за массированной атаки рф возросло до 31, среди них двое детей02.05.25, 13:41 • 2322 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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