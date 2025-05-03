Атака дронов по Харькову: последствия вражеских ударов
Киев • УНН
В результате атаки дронов в Харькове 2 мая повреждены дома и гражданская инфраструктура в четырех районах. Ранены 46 человек, среди них ребенок, возникли пожары.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о последствиях вражеского обстрела Харькова беспилотниками 2 мая. Об этом сообщает УНН.
Детали
По его словам, под ударом оказались Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский районы.
Вспыхнули пожары. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили
Он отметил, что в больницах города сейчас находятся 8 пострадавших в состоянии средней тяжести. Сотрудники ГСЧС, несмотря на возможность повторных обстрелов, оперативно ликвидируют последствия массированной атаки, а медики "неустанно работают, оказывая раненым высококвалифицированную помощь".
Напомним
В результате массированной атаки дронов на Харьков пострадали 46 человек, среди них 11-летний ребенок. В городе зафиксированы пожары в нескольких районах.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никаких военных целей во время вражеской атаки по Харькову "не было и не могло быть".
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