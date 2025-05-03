"Можуть тільки нелюди": Зеленський відреагував на удари рф по Харкову

Жодних військових цілей під час ворожої атаки по Харкову "не було і не могло бути". Про це у Telegram написав Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

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За його словами, росія б’є по житловій забудові "саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати".

Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя - зазначив глава держави.

Він вкотре наголосив на необхідності підтримки України з боку партнерів у протистоянні країні-агресорці.

"Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять росію зупинитись", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Внаслідок масованої атаки дронів на Харків постраждало 46 людей, серед них 11-річна дитина. У місті зафіксовано пожежі у кількох районах.

На Херсонщині чоловік загинув, намагаючись прибрати російський дрон з подвір'я