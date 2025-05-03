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"Можуть тільки нелюди": Зеленський відреагував на удари рф по Харкову

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що росія атакує житлові будинки в Харкові, коли люди сплять. Він закликав партнерів надати Україні більше ППО та посилити санкції проти рф.

"Можуть тільки нелюди": Зеленський відреагував на удари рф по Харкову

Жодних військових цілей під час ворожої атаки по Харкову "не було і не могло бути". Про це у Telegram написав Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

Деталі

За його словами, росія б’є по житловій забудові "саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати".

Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя

- зазначив глава держави.

Він вкотре наголосив на необхідності підтримки України з боку партнерів у протистоянні країні-агресорці.

"Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять росію зупинитись", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Внаслідок масованої атаки дронів на Харків постраждало 46 людей, серед них 11-річна дитина. У місті зафіксовано пожежі у кількох районах.

На Херсонщині чоловік загинув, намагаючись прибрати російський дрон з подвір'я02.05.25, 23:03 • 1580 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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