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"Могут только нелюди": Зеленский отреагировал на удары рф по Харькову

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что россия атакует жилые дома в Харькове, когда люди спят. Он призвал партнеров предоставить Украине больше ПВО и усилить санкции против рф.

"Могут только нелюди": Зеленский отреагировал на удары рф по Харькову

Никаких военных целей во время вражеской атаки по Харькову "не было и не могло быть". Об этом в Telegram написал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, россия бьет по жилой застройке "именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать".

Отдавать такие приказы, выполнять их могут только нелюди. Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине оборачивается ужасом, из-за которого теряются жизни

- отметил глава государства.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость поддержки Украины со стороны партнеров в противостоянии стране-агрессору.

"Украине нужно усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, которые стремятся к миру. Только сила и санкции заставят россию остановиться", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Вследствие массированной атаки дронов на Харьков пострадали 46 человек, среди них 11-летний ребенок. В городе зафиксированы пожары в нескольких районах.

В Херсонской области мужчина погиб, пытаясь убрать российский дрон со двора02.05.25, 23:03 • 1520 просмотров

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