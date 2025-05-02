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В Херсонской области мужчина погиб, пытаясь убрать российский дрон со двора

Киев • УНН

 • 74 просмотра

В Бериславском районе Херсонской области мужчина погиб из-за детонации российского дрона со взрывчаткой. Он пытался вынести его со двора, но дрон взорвался в руках.

В Херсонской области мужчина погиб, пытаясь убрать российский дрон со двора

В Бериславском районе Херсонской области в результате подрыва на взрывоопасном предмете погиб мирный житель. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает УНН.

Детали

По его словам, трагедия произошла в поле вблизи села Саблуковка.

47-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. Он получил тяжелые ранения и, к сожалению, скончался по дороге в больницу

- рассказал Прокудин.

Впоследствии он уточнил, что трагедия в Саблуковке произошла из-за падения российского дрона со взрывчаткой во двор частного дома: хозяин попытался вынести его за пределы двора, однако тот сдетонировал у него в руках.

Напомним

На днях трое мужчин пытались разобрать САУ на металлолом возле села Малая Камышеваха. Во время распила ствола снаряд сдетонировал, двое мужчин погибли на месте.

В Тернопольской области мужчина подорвал гранату в лесополосе и попал в больницу24.04.25, 11:58 • 3302 просмотра

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