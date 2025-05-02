В Херсонской области мужчина погиб, пытаясь убрать российский дрон со двора

В Бериславском районе Херсонской области в результате подрыва на взрывоопасном предмете погиб мирный житель. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает УНН.

По его словам, трагедия произошла в поле вблизи села Саблуковка.

47-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. Он получил тяжелые ранения и, к сожалению, скончался по дороге в больницу