В Херсонской области мужчина погиб, пытаясь убрать российский дрон со двора
Киев • УНН
В Бериславском районе Херсонской области мужчина погиб из-за детонации российского дрона со взрывчаткой. Он пытался вынести его со двора, но дрон взорвался в руках.
В Бериславском районе Херсонской области в результате подрыва на взрывоопасном предмете погиб мирный житель. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает УНН.
Детали
По его словам, трагедия произошла в поле вблизи села Саблуковка.
47-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. Он получил тяжелые ранения и, к сожалению, скончался по дороге в больницу
Впоследствии он уточнил, что трагедия в Саблуковке произошла из-за падения российского дрона со взрывчаткой во двор частного дома: хозяин попытался вынести его за пределы двора, однако тот сдетонировал у него в руках.
Напомним
На днях трое мужчин пытались разобрать САУ на металлолом возле села Малая Камышеваха. Во время распила ствола снаряд сдетонировал, двое мужчин погибли на месте.
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