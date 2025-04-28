На Харківщині двоє чоловіків загинули під час спроби розібрати снаряд
Київ • УНН
Троє чоловіків намагалися розібрати САУ на металобрухт біля села Мала Комишуваха. Під час розпилювання ствола снаряд здетонував, двоє чоловіків загинули на місці.
У Харківській області двоє чоловіків загинули через детонацію снаряда, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.
Неподалік села Мала Комишуваха в Ізюмському районі троє чоловіків вирішили розібрати на металобрухт "САУ", який залишився з періоду окупації міста Ізюм та Ізюмського району військовослужбовцями рф. Один з чоловіків за допомогою зварювального апарату почав розпилювати ствол, внаслідок чого здетонував артилерійський снаряд
Повідомлення про подію надійшло до поліції 27 квітня близько 19:15.
"Від вибуху двоє чоловіків 1988 та 1964 року народження отримали не сумісні з життям тілесні ушкодження", - ідеться у повідомленні.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".
На Харківщині авто підірвалось на вибухівці: троє поранених27.04.25, 23:43 • 2730 переглядiв