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На Харківщині двоє чоловіків загинули під час спроби розібрати снаряд

Київ • УНН

 • 2726 перегляди

Троє чоловіків намагалися розібрати САУ на металобрухт біля села Мала Комишуваха. Під час розпилювання ствола снаряд здетонував, двоє чоловіків загинули на місці.

На Харківщині двоє чоловіків загинули під час спроби розібрати снаряд

У Харківській області двоє чоловіків загинули через детонацію снаряда, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

Неподалік села Мала Комишуваха в Ізюмському районі троє чоловіків вирішили розібрати на металобрухт "САУ", який залишився з періоду окупації міста Ізюм та Ізюмського району військовослужбовцями рф. Один з чоловіків за допомогою зварювального апарату почав розпилювати ствол, внаслідок чого здетонував артилерійський снаряд

- повідомили у поліції.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 27 квітня близько 19:15.

"Від вибуху двоє чоловіків 1988 та 1964 року народження отримали не сумісні з життям тілесні ушкодження", - ідеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

На Харківщині авто підірвалось на вибухівці: троє поранених27.04.25, 23:43 • 2730 переглядiв

Юлія Шрамко

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