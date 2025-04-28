В Харьковской области двое мужчин погибли при попытке разобрать снаряд
Киев • УНН
Трое мужчин пытались разобрать САУ на металлолом возле села Малая Камышеваха. Во время распиливания ствола снаряд сдетонировал, двое мужчин погибли на месте.
В Харьковской области двое мужчин погибли из-за детонации снаряда, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.
Недалеко от села Малая Камышеваха в Изюмском районе трое мужчин решили разобрать на металлолом "САУ", который остался с периода оккупации города Изюм и Изюмского района военнослужащими рф. Один из мужчин с помощью сварочного аппарата начал распиливать ствол, в результате чего сдетонировал артиллерийский снаряд
Сообщение о происшествии поступило в полицию 27 апреля около 19:15.
"От взрыва двое мужчин 1988 и 1964 года рождения получили не совместимые с жизнью телесные повреждения", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
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