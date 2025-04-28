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В Харьковской области двое мужчин погибли при попытке разобрать снаряд

Киев • УНН

 • 2348 просмотра

Трое мужчин пытались разобрать САУ на металлолом возле села Малая Камышеваха. Во время распиливания ствола снаряд сдетонировал, двое мужчин погибли на месте.

В Харьковской области двое мужчин погибли при попытке разобрать снаряд

В Харьковской области двое мужчин погибли из-за детонации снаряда, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Недалеко от села Малая Камышеваха в Изюмском районе трое мужчин решили разобрать на металлолом "САУ", который остался с периода оккупации города Изюм и Изюмского района военнослужащими рф. Один из мужчин с помощью сварочного аппарата начал распиливать ствол, в результате чего сдетонировал артиллерийский снаряд

- сообщили в полиции.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 27 апреля около 19:15.

"От взрыва двое мужчин 1988 и 1964 года рождения получили не совместимые с жизнью телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

В Харьковской области авто подорвалось на взрывчатке: трое раненых27.04.25, 23:43 • 2724 просмотра

Юлия Шрамко

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