На Херсонщині чоловік загинув, намагаючись прибрати російський дрон з подвір'я

У Бериславському районі Херсонської області внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі загинув мирний житель. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує УНН.

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За його словами, трагедія сталася у полі поблизу села Саблуківка.

47-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Він зазнав важких поранень і, на жаль, помер дорогою до лікарні - розповів Прокудін.

Згодом він уточнив, що трагедія в Саблуківці сталася через падіння російського дрона з вибухівкою у двір приватного будинку: господар спробував винести його за межі подвір’я, однак той здетонував у нього в руках.

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Днями троє чоловіків намагалися розібрати САУ на металобрухт біля села Мала Комишуваха. Під час розпилювання ствола снаряд здетонував, двоє чоловіків загинули на місці.

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