На Херсонщині чоловік загинув, намагаючись прибрати російський дрон з подвір'я
Київ • УНН
У Бериславському районі Херсонської області чоловік загинув через детонацію російського дрона з вибухівкою. Він намагався винести його з двору, але дрон вибухнув у руках.
У Бериславському районі Херсонської області внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі загинув мирний житель. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує УНН.
Деталі
За його словами, трагедія сталася у полі поблизу села Саблуківка.
47-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Він зазнав важких поранень і, на жаль, помер дорогою до лікарні
Згодом він уточнив, що трагедія в Саблуківці сталася через падіння російського дрона з вибухівкою у двір приватного будинку: господар спробував винести його за межі подвір’я, однак той здетонував у нього в руках.
Нагадаємо
Днями троє чоловіків намагалися розібрати САУ на металобрухт біля села Мала Комишуваха. Під час розпилювання ствола снаряд здетонував, двоє чоловіків загинули на місці.
На Тернопільщині чоловік підірвав гранату в лісосмузі та потрапив до лікарні24.04.25, 11:58 • 3302 перегляди