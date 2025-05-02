Удар дронів по Харкову: кількість постраждалих зросла до 46 осіб

Кількість постраждалих унаслідок масованої атаки безпілотників по Харкову зросла до 46. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

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За його інформацією, удари прийшлися по 12 локаціях у чотирьох районах Харкова - Київському, Основʼянскому, Слобідскому та Салтівському.

На місцях деяких прильотів пожежі - зазначив Терехов.

У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що серед постраждалих - 11-річна дитина, яка отримала гостру реакцію на стрес.

"Наразі під наглядом лікарів залишаються 8 постраждалих. Всім надається необхідна меддопомога", - написав Синєгубов.

Нагадаємо

У Харкові ввечері у п'ятницю, 2 травня, пролунало щонайменше 20 вибухів. У результаті атаки постраждав багатоквартирний будинок, горять авто.

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