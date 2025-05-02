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Удар дронів по Харкову: кількість постраждалих зросла до 46 осіб

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Внаслідок масованої атаки дронів на Харків постраждало 46 людей, серед них 11-річна дитина. У місті зафіксовано пожежі у чотирьох районах.

Удар дронів по Харкову: кількість постраждалих зросла до 46 осіб

Кількість постраждалих унаслідок масованої атаки безпілотників по Харкову зросла до 46. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його інформацією, удари прийшлися по 12 локаціях у чотирьох районах Харкова - Київському, Основʼянскому, Слобідскому та Салтівському.

На місцях деяких прильотів пожежі

- зазначив Терехов.

У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що серед постраждалих - 11-річна дитина, яка отримала гостру реакцію на стрес.

"Наразі під наглядом лікарів залишаються 8 постраждалих. Всім надається необхідна меддопомога", - написав Синєгубов.

Нагадаємо

У Харкові ввечері у п'ятницю, 2 травня, пролунало щонайменше 20 вибухів. У результаті атаки постраждав багатоквартирний будинок, горять авто.

На Херсонщині чоловік загинув, намагаючись прибрати російський дрон з подвір'я02.05.25, 23:03 • 1580 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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