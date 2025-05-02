Удар дронів по Харкову: кількість постраждалих зросла до 46 осіб
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки дронів на Харків постраждало 46 людей, серед них 11-річна дитина. У місті зафіксовано пожежі у чотирьох районах.
Кількість постраждалих унаслідок масованої атаки безпілотників по Харкову зросла до 46. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.
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За його інформацією, удари прийшлися по 12 локаціях у чотирьох районах Харкова - Київському, Основʼянскому, Слобідскому та Салтівському.
На місцях деяких прильотів пожежі
У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що серед постраждалих - 11-річна дитина, яка отримала гостру реакцію на стрес.
"Наразі під наглядом лікарів залишаються 8 постраждалих. Всім надається необхідна меддопомога", - написав Синєгубов.
Нагадаємо
У Харкові ввечері у п'ятницю, 2 травня, пролунало щонайменше 20 вибухів. У результаті атаки постраждав багатоквартирний будинок, горять авто.
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