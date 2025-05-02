Удар дронов по Харькову: количество пострадавших возросло до 46 человек
Киев • УНН
В результате массированной атаки дронов на Харьков пострадали 46 человек, среди них 11-летний ребенок. В городе зафиксированы пожары в четырех районах.
Количество пострадавших в результате массированной атаки беспилотников по Харькову возросло до 46. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его информации, удары пришлись по 12 локациям в четырех районах Харькова - Киевском, Основянском, Слободском и Салтовском.
На местах некоторых прилетов пожары
В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что среди пострадавших - 11-летний ребенок, который получил острую реакцию на стресс.
"Сейчас под наблюдением врачей остаются 8 пострадавших. Всем оказывается необходимая медпомощь", - написал Синегубов.
Напомним
В Харькове вечером в пятницу, 2 мая, прозвучало не менее 20 взрывов. В результате атаки пострадал многоквартирный дом, горят авто.
В Херсонской области мужчина погиб, пытаясь убрать российский дрон со двора02.05.25, 23:03 • 1516 просмотров