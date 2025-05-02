Масована атака дронів на Харків: кількість постраждалих зросла до 35
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки БпЛА по Харкову кількість поранених зросла до 35. Ворог пошкодив будинки, магазини, автомобілі та спричинив пожежі у різних районах міста.
У Харкові кількість постраждалих у результаті масованої атаки безпілотників зросла до 35. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Кількість постраждалих сягнула 35 осіб
Крім того, голова ОВА розповів про наслідки масованої атаки Харкова ворожими БпЛА:
- Слобідський район. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені приватні автомобілі;
- Київській район. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Наслідки встановлюються;
- Основ'янський район. Внаслідок удару БпЛА вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху 9-поверхівки;
- Салтівський район. Влучання безпілотника в землю. Пошкоджено багатоповерховий будинок та припарковані на подвірʼї автомобілі.
За його словами, наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів.
Медики надають постраждалим кваліфіковану допомогу.
Додамо
У Харкові вже пролунало близько 20 вибухів.
Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, у результаті атаки постраждав багатоквартирний будинок, горять авто.