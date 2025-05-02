Масована атака дронів на Харків: кількість постраждалих зросла до 35

У Харкові кількість постраждалих у результаті масованої атаки безпілотників зросла до 35. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Кількість постраждалих сягнула 35 осіб - повідомив Синєгубов.

Крім того, голова ОВА розповів про наслідки масованої атаки Харкова ворожими БпЛА:

Слобідський район . Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені приватні автомобілі;

. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені приватні автомобілі; Київській район . Зафіксовано падіння ворожого дрону. Наслідки встановлюються;

. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Наслідки встановлюються; Основ'янський район . Внаслідок удару БпЛА вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху 9-поверхівки;

. Внаслідок удару БпЛА вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху 9-поверхівки; Салтівський район. Влучання безпілотника в землю. Пошкоджено багатоповерховий будинок та припарковані на подвірʼї автомобілі.

За його словами, наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів.

Медики надають постраждалим кваліфіковану допомогу.

Додамо

У Харкові вже пролунало близько 20 вибухів.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, у результаті атаки постраждав багатоквартирний будинок, горять авто.