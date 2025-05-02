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Масована атака дронів на Харків: кількість постраждалих зросла до 35

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Внаслідок масованої атаки БпЛА по Харкову кількість поранених зросла до 35. Ворог пошкодив будинки, магазини, автомобілі та спричинив пожежі у різних районах міста.

Масована атака дронів на Харків: кількість постраждалих зросла до 35

У Харкові кількість постраждалих у результаті масованої атаки безпілотників зросла до 35. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Кількість постраждалих сягнула 35 осіб

 - повідомив Синєгубов.

Крім того, голова ОВА розповів про наслідки масованої атаки Харкова ворожими БпЛА:

  • Слобідський район. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені приватні автомобілі;
    • Київській район. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Наслідки встановлюються;
      • Основ'янський район. Внаслідок удару БпЛА вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху 9-поверхівки;
        • Салтівський район. Влучання безпілотника в землю. Пошкоджено багатоповерховий будинок та припарковані на подвірʼї автомобілі.

          За його словами, наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів.

          Медики надають постраждалим кваліфіковану допомогу.

          Додамо

          У Харкові вже пролунало близько 20 вибухів.

          Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, у результаті атаки постраждав багатоквартирний будинок, горять авто.

          Антоніна Туманова

          Антоніна Туманова

          Війна
          Олег Синєгубов
          Ігор Терехов
          Харків
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