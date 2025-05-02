Массированная атака дронов на Харьков: количество пострадавших возросло до 35

В Харькове количество пострадавших в результате массированной атаки беспилотников возросло до 35. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Количество пострадавших достигло 35 человек - сообщил Синегубов.

Кроме того, глава ОВА рассказал о последствиях массированной атаки Харькова вражескими БпЛА:

Слободской район . В результате обстрела вспыхнули пожары. Повреждены частные автомобили;

. В результате обстрела вспыхнули пожары. Повреждены частные автомобили; Киевский район . Зафиксировано падение вражеского дрона. Последствия устанавливаются;

. Зафиксировано падение вражеского дрона. Последствия устанавливаются; Основянский район . В результате удара БпЛА взрывной волной и обломками поврежден дом, магазин и вспыхнул пожар. Также произошло возгорание крыши 9-этажки;

. В результате удара БпЛА взрывной волной и обломками поврежден дом, магазин и вспыхнул пожар. Также произошло возгорание крыши 9-этажки; Салтовский район. Попадание беспилотника в землю. Поврежден многоэтажный дом и припаркованные во дворе автомобили.

По его словам, сейчас профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов.

Медики оказывают пострадавшим квалифицированную помощь.

Добавим

В Харькове уже прогремело около 20 взрывов.

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, в результате атаки пострадал многоквартирный дом, горят авто.