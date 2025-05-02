Массированная атака дронов на Харьков: количество пострадавших возросло до 35
Киев • УНН
В результате массированной атаки БПЛА по Харькову количество раненых возросло до 35. Враг повредил дома, магазины, автомобили и вызвал пожары в разных районах города.
В Харькове количество пострадавших в результате массированной атаки беспилотников возросло до 35. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Количество пострадавших достигло 35 человек
Кроме того, глава ОВА рассказал о последствиях массированной атаки Харькова вражескими БпЛА:
- Слободской район. В результате обстрела вспыхнули пожары. Повреждены частные автомобили;
- Киевский район. Зафиксировано падение вражеского дрона. Последствия устанавливаются;
- Основянский район. В результате удара БпЛА взрывной волной и обломками поврежден дом, магазин и вспыхнул пожар. Также произошло возгорание крыши 9-этажки;
- Салтовский район. Попадание беспилотника в землю. Поврежден многоэтажный дом и припаркованные во дворе автомобили.
По его словам, сейчас профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов.
Медики оказывают пострадавшим квалифицированную помощь.
Добавим
В Харькове уже прогремело около 20 взрывов.
Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, в результате атаки пострадал многоквартирный дом, горят авто.