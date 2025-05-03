Атака дронів по Харкову: наслідки ворожих ударів

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про наслідки ворожого обстрілу Харкова безпілотниками 2 травня. Про це повідомляє УНН.

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За його словами, під ударом опинилися Слобідский, Салтівський, Київський і Основʼянський райони.

Спалахнули пожежі. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, автомобілі - констатував Синєгубов.

Він зазначив, що у лікарнях міста наразі перебувають 8 постраждалих у стані середньої тяжкості. Працівники ДСНС, попри можливість повторних обстрілів, оперативно ліквідовують наслідки масованої атаки, а медики "невтомно працюють, надаючи пораненим висококваліфіковану допомогу".

Нагадаємо

Внаслідок масованої атаки дронів на Харків постраждало 46 людей, серед них 11-річна дитина. У місті зафіксовано пожежі у кількох районах.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що жодних військових цілей під час ворожої атаки по Харкову "не було і не могло бути".

У Запоріжжі кількість поранених через масовану атаку рф зросла до 31, серед них двоє дітей