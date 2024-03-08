Атака дронов обнаружена в двух областях рф: сообщается о последствиях
Киев • УНН
Атаки беспилотников поразили цели в белгородской и волгоградской областях россии, в то время как российские войска обстреляли Сумскую, Харьковскую области Украины.
БпЛА самолетного типа поразили объекты на территории российской федерации. Об этом сообщает на своем канале минобороны страны-агрессора. В частности в Белгородской области поражено здание коммерческой организации, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В министерстве обороны рф отрапортовали, что якобы прекращена "атака с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации".
В ведомстве утверждают, что четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией волгоградской области.
Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух дронах над Белгородским районом.
системой ПВО сбито 2 БпЛА самолетного типа в районе сел Беломестное и Болдыревка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле
Чиновник также сообщил в своем Telegram, что в Белгороде двумя БпЛА атаковали здание коммерческой организации.
В результате взрыва выбиты окна, повреждены кровля и фасад
Еще Гладков утверждает, что в селе Наумовка упал дрон-камикадзе.
В результате падения дрона с последующей детонацией ранен мирный житель
Напомним,
Нефтебаза в белгородской области россии загорелась после того, как ее атаковали беспилотники.
Ночью и утром россияне 5 раз атаковали Сумскую область, обстреливая несколько населенных пунктов из минометов, артиллерии и сбрасывая мины.
Российская ракета попала в магистральный водопровод в Чугуеве Харьковской области, оставив весь город без воды, повредив жилые дома, предприятия и ранив 7 человек, в том числе 3-летнюю девочку.
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