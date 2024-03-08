Атака дронів виявлена у двох областях рф: повідомляється про наслідки
Київ • УНН
Атаки безпілотників вразили цілі в бєлгородській і волгоградській областях росії, в той час як російські війська обстріляли Сумську, Харківську області України.
БпЛА літакового типу вразили об'єкти на території російської федерації. Про це повідомляє на своєму каналі міноборони країни-агресора. Зокрема у бєлгородській області вражена будівля комерційної організації, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
В міністерстві оборони рф відрапортували, що нібито припинено "атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації".
У відомстві стверджують, що чотири українські безпілотні літальні апарати знищено над територією волгоградської області.
Крім того, губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков повідомив про два дрони над бєлгородським районом.
системою ППО збито 2 БпЛА літакового типу в районі сіл біломісне та болдирівка. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі
Чиновник також повідомив в своєму Telegram, що у бєлгороді двома БпЛА атаковали будівлю комерційної організації.
Унаслідок вибуху вибито вікна, пошкоджено покрівлю та фасад
Ще Гладков стверджує, що у селі наумівка впав дрон-камікадзе.
Унаслідок падіння дрона з подальшою детонацією поранено мирного жителя
Нагадаємо
Нафтобаза в бєлгородській області росії загорілася після того, як її атакували безпілотники.
Вночі та вранці росіяни 5 разів атакували Сумську область, обстрілюючи кілька населених пунктів з мінометів, артилерії та скидаючи міни.
Російська ракета влучила в магістральний водогін в Чугуєві Харківської області, залишивши все місто без води, пошкодивши житлові будинки, підприємства та поранивши 7 людей, у тому числі 3-річну дівчинку.