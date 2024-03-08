росіяни вночі та зранку 5 разів вдарили по Сумщині: стріляли з мінометів та артилерії, скидали міни
Київ • УНН
Вночі та вранці росіяни 5 разів атакували Сумську область, обстрілюючи кілька населених пунктів з мінометів, артилерії та скидаючи міни.
Вночі та зранку російські військові здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Було зафіксовано 14 вибухів. Про це у п'ятницю повідомила Сумська ОВА, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, ворожих обстрілів зазнали Краснопільська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи) та артилерії (2 вибухи).
Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
Середино-Будська громада: зафіксовано 2 вибухи з міномета.
Есманьська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
Доповнення
росіяни у четвер, 7 березня, обстріляли 32 рази Сумську область. Зокрема завдали ракетного удару й по обласному центру. Через цю атаку поранення зазнали щонайменше 10 людей.