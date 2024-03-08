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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ночью и утром 5 раз ударили по Сумщине: стреляли из минометов и артиллерии, сбрасывали мины

россияне ночью и утром 5 раз ударили по Сумщине: стреляли из минометов и артиллерии, сбрасывали мины

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 07:07  •  6104 просмотра

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Ночью и утром россияне 5 раз атаковали Сумскую область, обстреливая несколько населенных пунктов из минометов, артиллерии и сбрасывая мины.

Ночью и утром российские военные совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 14 взрывов. Об этом в пятницу сообщила Сумская ОВА, передает УНН.  

Детали

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Краснопольская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.  

 Краснопольская громада: враг бил из минометов (4 взрыва) и артиллерии (2 взрыва). 

 Зноб-Новгородская громада: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва). 

 Середино-Будская громада: зафиксировано 2 взрыва из миномета. 

 Эсманская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.

Дополнение 

россияне в четверг, 7 марта, обстреляли 32 раза Сумскую область. В частности нанесли ракетный удар и по областному центру. Из-за этой атаки ранения получили по меньшей мере 10 человек.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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