россияне ночью и утром 5 раз ударили по Сумщине: стреляли из минометов и артиллерии, сбрасывали мины
Киев • УНН
Ночью и утром россияне 5 раз атаковали Сумскую область, обстреливая несколько населенных пунктов из минометов, артиллерии и сбрасывая мины.
Ночью и утром российские военные совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 14 взрывов. Об этом в пятницу сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Краснопольская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
Краснопольская громада: враг бил из минометов (4 взрыва) и артиллерии (2 взрыва).
Зноб-Новгородская громада: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).
Середино-Будская громада: зафиксировано 2 взрыва из миномета.
Эсманская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.
Дополнение
россияне в четверг, 7 марта, обстреляли 32 раза Сумскую область. В частности нанесли ракетный удар и по областному центру. Из-за этой атаки ранения получили по меньшей мере 10 человек.
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