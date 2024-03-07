Сумщина: кількість постраждалих через ракетний удар по обласному центру збільшилась до десяти
Київ • УНН
У четвер росіяни завдали ракетного удару по місту Суми, поранивши щонайменше одну цивільну особу та пошкодивши будівлі, включаючи школу, лікарню та водоканал, а також 233 рази обстрілявши 11 населених пунктів у прикордонній зоні Сумської області.
Росіяни у четвер обстріляли 32 рази Сумську область. Зокрема завдали ракетного удару й по обласному центру. Через цю атаку поранення зазнали щонайменше 10 людей. Про ситуацію в регіоні розповів очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, передає УНН
о 14:42 був нанесений ракетний удар по місту Суми. Удар прийшовся по медичному містечку. .. До медичних закладів звернулись 4 людини. Попередньо, біля 10 людей постраждали. Їм була надана допомога.
Деталі
Ракетна атака рф на Суми: пошкоджено будівлі школи, лікарні та водоканалу, одна людина поранена07.03.24, 17:54 • 68926 переглядiв
Загалом протягом дня росіяни атакували мешканців 11 громад у прикордонній зоні. В області пролунало 233 вибухи.
По Миропільській громаді ворог бив з артилерії (16 вибухів) та РСЗВ (6 вибухів). Крім того, двічі скинув вибухівку на миропільців з БпЛА.
Краснопільську громаду росіяни атакували дронами, а також впродовж дня били з мінометів, артилерії та РСЗВ.
У Юнаківській ОТГ в четвер було зафіксовано артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів) та одне скидання з БпЛА вибухового пристрою.
Середино-Будську та Хотінську громади ворог накрив вогнем з артилерії.
Свеську атакував кулеметами. А по Зноб-Новгородській росіяни вдарили з РСЗВ.
Ракетами НАР з гелікоптера окупанти атакували мешканців Есманської громади.
На жителів Великописарівської ОТГ загарбники скинули 15 мін.
А по Білопіллю армійці рф вдарили з мінометів (2 вибухи), АГС (29 вибухів) та артилерії (23 вибухи).
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