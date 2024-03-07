Ракетна атака рф на Суми: пошкоджено будівлі школи, лікарні та водоканалу, одна людина поранена
Київ • УНН
Російський ракетний обстріл пошкодив школу, лікарню та водоканал у Сумах. Крім того, відомо про одну травмовану цивільну особу. За даними ОВА, на місці прильоту працюють всі необхідні служби.
У Сумах пошкоджено приміщення школи, міської лікарні та водоканалу, а крім того відомо про одну травмовану людину - такими виявились наслідки російської ракетної атаки, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.
"Попередньо, внаслідок атаки травмовано одну цивільну людину. Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, на місці прильоту працюють всі необхідні служби. До ліквідації наслідків і надання допомоги долучилась гуманітарна місія "Проліска".
Армія рф завдала авіаційно-ракетного удару по місту Суми: є пошкодження цивільної інфраструктури07.03.24, 15:45 • 23553 перегляди