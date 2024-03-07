Ракетная атака рф на Сумы: повреждены здания школы, больницы и водоканала, один человек ранен

В Сумах повреждены помещения школы, городской больницы и водоканала, а кроме того известно об одном травмированном человеке - такими оказались последствия российской ракетной атаки, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Предварительно, в результате атаки травмирован один гражданский человек. Повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, на месте прилета работают все необходимые службы. К ликвидации последствий и оказанию помощи присоединилась гуманитарная миссия "Пролиска".

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