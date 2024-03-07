Сумщина: количество пострадавших из-за ракетного удара по областному центру увеличилось до десяти

Россияне в четверг обстреляли 32 раза Сумскую область. В частности нанесли ракетный удар и по областному центру. Из-за этой атаки ранения получили по меньшей мере 10 человек. О ситуации в регионе рассказал глава Сумской ОВА Владимир Артюх, передает УНН

в 14:42 был нанесен ракетный удар по городу Сумы. Удар пришелся по медицинскому городку. .... В медицинские учреждения обратились 4 человека. Предварительно, около 10 человек пострадали, им была оказана помощь.

- рассказал председатель ОВА в эфире телемарафона "Единые новости".

Детали

Ракетная атака рф на Сумы: повреждены здания школы, больницы и водоканала, один человек ранен

Всего в течение дня россияне атаковали жителей 11 общин в приграничной зоне. В области прозвучало 233 взрыва.

По Миропольской громаде враг бил из артиллерии (16 взрывов) и РСЗО (6 взрывов). Кроме того, дважды сбросил взрывчатку на миропольцев с БпЛА.

Краснопольскую громаду россияне атаковали дронами, а также в течение дня били из минометов, артиллерии и РСЗО.

В Юнаковской ОТГ в четверг был зафиксирован артиллерийский обстрел (5 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов) и один сброс с БпЛА взрывного устройства.

Середино-Будскую и Хотинскую громады враг накрыл огнем из артиллерии.

Свеську атаковал пулеметами. А по Зноб-Новгородской россияне ударили из РСЗО.

Ракетами НАР с вертолета оккупанты атаковали жителей Эсманской громады.

На жителей Великописаревской ОТГ захватчики сбросили 15 мин.

А по Белополью армейцы рф ударили из минометов (2 взрыва), АГС (29 взрывов) и артиллерии (23 взрыва).

Дополнительно

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