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Армия рф утром ударила по Токаревке на Херсонщине: есть раненый

Армия рф утром ударила по Токаревке на Херсонщине: есть раненый

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 09:08  •  20447 просмотра

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Российские военные утром обстреляли село Токаревка Херсонской области, в результате чего 62-летний мужчина получил взрывную травму.

российские военные сегодня утром обстреляли поселок Токаревка Херсонской области. В результате вражеского обстрела ранения получил пожилой человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА. 

Утром российская армия ударила по Токаревке.  Пострадал 62-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму

- говорится в сообщении ОВА.  

Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Дополнение

Херсонская область за прошедшие сутки отметила 37 вражеских обстрелов. В результате ударов российских войск один человек погиб, также известно о трех раненых. Армия рф целилась, в частности, и в жилые кварталы области. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область
khersonХерсон
Армія рф вранку вдарила по Токарівці на Херсонщині: є поранений
Russian army strikes Tokarivka in Kherson region in the morning: one wounded
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