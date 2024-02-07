Армия рф утром ударила по Токаревке на Херсонщине: есть раненый

российские военные сегодня утром обстреляли поселок Токаревка Херсонской области. В результате вражеского обстрела ранения получил пожилой человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Утром российская армия ударила по Токаревке. Пострадал 62-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму - говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Дополнение

Херсонская область за прошедшие сутки отметила 37 вражеских обстрелов. В результате ударов российских войск один человек погиб, также известно о трех раненых. Армия рф целилась, в частности, и в жилые кварталы области.