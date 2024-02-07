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Армія рф вранку вдарила по Токарівці на Херсонщині: є поранений

Армія рф вранку вдарила по Токарівці на Херсонщині: є поранений

Київ • УНН

 • 25673 перегляди

Російські військові вранці обстріляли село Токарівка Херсонської області, внаслідок чого 62-річний чоловік отримав вибухову травму.

російські військові сьогодні вранці обстріляли селище Токарівка Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримала літня людина. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА. 

Зранку російська армія вдарила по Токарівці.  Постраждав 62-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму

- йдеться у повідомленні ОВА.  

Зазначається, що потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Доповнення

Херсонська область минулої доби зазначала 37 ворожих обстрілів. Внаслідок ударів російських військ одна людина загинула, також відомо про трьох поранених. Армія рф цілила, зокрема, і у житлові квартали області. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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