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Армия рф нанесла четыре ракетных удара по Константиновке: погибли ребенок и женщина, есть раненые

Киев • УНН

 • 1168 просмотра

Российские войска обстреляли Константиновку из РСЗО "Смерч", убив ребенка и женщину, ранены двое людей. За сутки в Донецкой области погибли трое, семеро ранены, среди жертв есть дети.

Армия рф нанесла четыре ракетных удара по Константиновке: погибли ребенок и женщина, есть раненые

В Донецкой области российские войска обстреляли Константиновку из РСЗО "Смерч", убив ребенка и женщину, ранены двое людей. За сутки в Донецкой области из-за атак рф погибли три человека, семь ранены, среди жертв есть дети, сообщили в Офисе Генпрокурора и ГУНП в области в четверг, пишет УНН.

В результате атаки оккупантов по Константиновке погибла женщина и ребенок, еще двое гражданских ранены

- сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным следствия, 23 апреля, в период с 22:05 по 22:10, российская армия нанесла четыре ракетных удара по Константиновке. Враг использовал против гражданского населения РСЗО "Смерч" с неотъемлемой фугасной головной частью. Средства поражения оккупантов попали по частному сектору населенного пункта.

В результате атаки погибли 12-летняя девочка и женщина. Кроме того, получили ранения мужчина и горожанка. У них диагностированы минно-взрывные травмы, порезы и переломы. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу

- сообщили в прокуратуре.

Повреждены фасады домовладений, газопровод и линии электросети.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

За минувшие сутки, по данным полиции Донецкой области, россияне убили троих жителей Донецкой области, еще семеро получили ранения, среди погибших и раненых – дети.

За сутки полиция зафиксировала 3 521 вражеский удар по линии фронта и жилому сектору. Непосредственно по гражданским россия направила 22 авиабомбы.

Враг обстрелял 18 населенных пунктов, разрушениям подверглись 87 гражданских объектов, из них 62 жилых дома:

  • по Константиновке войска рф нанесли удары из авиации, БПЛА, РСЗО «Смерч» – убили двух гражданских лиц, в том числе 12-летнюю девочку, еще двое жителей получили травмы. Повреждены 22 частных дома, три автомобиля;
    • на Славянск оккупанты сбросили две бомбы «КАБ- 250» - один человек погиб и один ранен, повреждены 17 частных домов;
      • Краматорск подвергся 10-м атакам, из них 6 дроновых. Ранена девочка 2008 года рождения, повреждены 2 админздания;
        • в Долгой Балке Ильиновской громады вражеский дрон попал по автомобилю, ранено гражданское лицо;
          • есть раненый в результате бомбардировок Мирнограда, разрушениям подверглись 2 частных дома, магазин, предприятие;
            • три бомбы «КАБ-250» россияне направили на Черниговку Добропольской громады – ранен мирный житель, повреждены 7 частных домов и 2 авто;
              • в Покровске поврежден многоквартирный дом, в Доброполье - предприятие. В Заповедном Шаховской громады российский дрон повредил автомобиль;
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                  Юлия Шрамко

                  Юлия Шрамко

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