Армия рф нанесла четыре ракетных удара по Константиновке: погибли ребенок и женщина, есть раненые
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Константиновку из РСЗО "Смерч", убив ребенка и женщину, ранены двое людей. За сутки в Донецкой области погибли трое, семеро ранены, среди жертв есть дети.
В Донецкой области российские войска обстреляли Константиновку из РСЗО "Смерч", убив ребенка и женщину, ранены двое людей. За сутки в Донецкой области из-за атак рф погибли три человека, семь ранены, среди жертв есть дети, сообщили в Офисе Генпрокурора и ГУНП в области в четверг, пишет УНН.
В результате атаки оккупантов по Константиновке погибла женщина и ребенок, еще двое гражданских ранены
Детали
По данным следствия, 23 апреля, в период с 22:05 по 22:10, российская армия нанесла четыре ракетных удара по Константиновке. Враг использовал против гражданского населения РСЗО "Смерч" с неотъемлемой фугасной головной частью. Средства поражения оккупантов попали по частному сектору населенного пункта.
В результате атаки погибли 12-летняя девочка и женщина. Кроме того, получили ранения мужчина и горожанка. У них диагностированы минно-взрывные травмы, порезы и переломы. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу
Повреждены фасады домовладений, газопровод и линии электросети.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
За минувшие сутки, по данным полиции Донецкой области, россияне убили троих жителей Донецкой области, еще семеро получили ранения, среди погибших и раненых – дети.
За сутки полиция зафиксировала 3 521 вражеский удар по линии фронта и жилому сектору. Непосредственно по гражданским россия направила 22 авиабомбы.
Враг обстрелял 18 населенных пунктов, разрушениям подверглись 87 гражданских объектов, из них 62 жилых дома:
- по Константиновке войска рф нанесли удары из авиации, БПЛА, РСЗО «Смерч» – убили двух гражданских лиц, в том числе 12-летнюю девочку, еще двое жителей получили травмы. Повреждены 22 частных дома, три автомобиля;
- на Славянск оккупанты сбросили две бомбы «КАБ- 250» - один человек погиб и один ранен, повреждены 17 частных домов;
- Краматорск подвергся 10-м атакам, из них 6 дроновых. Ранена девочка 2008 года рождения, повреждены 2 админздания;
- в Долгой Балке Ильиновской громады вражеский дрон попал по автомобилю, ранено гражданское лицо;
- есть раненый в результате бомбардировок Мирнограда, разрушениям подверглись 2 частных дома, магазин, предприятие;
- три бомбы «КАБ-250» россияне направили на Черниговку Добропольской громады – ранен мирный житель, повреждены 7 частных домов и 2 авто;
- в Покровске поврежден многоквартирный дом, в Доброполье - предприятие. В Заповедном Шаховской громады российский дрон повредил автомобиль;
- Дружковку захватчики атаковали тремя бомбами «КАБ-250» – повредили 2 частных дома, предприятие, нежилое помещение, 8 гражданских авто.