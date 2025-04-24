Армия рф нанесла четыре ракетных удара по Константиновке: погибли ребенок и женщина, есть раненые

В Донецкой области российские войска обстреляли Константиновку из РСЗО "Смерч", убив ребенка и женщину, ранены двое людей. За сутки в Донецкой области из-за атак рф погибли три человека, семь ранены, среди жертв есть дети, сообщили в Офисе Генпрокурора и ГУНП в области в четверг, пишет УНН.

В результате атаки оккупантов по Константиновке погибла женщина и ребенок, еще двое гражданских ранены - сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным следствия, 23 апреля, в период с 22:05 по 22:10, российская армия нанесла четыре ракетных удара по Константиновке. Враг использовал против гражданского населения РСЗО "Смерч" с неотъемлемой фугасной головной частью. Средства поражения оккупантов попали по частному сектору населенного пункта.

В результате атаки погибли 12-летняя девочка и женщина. Кроме того, получили ранения мужчина и горожанка. У них диагностированы минно-взрывные травмы, порезы и переломы. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу - сообщили в прокуратуре.

Повреждены фасады домовладений, газопровод и линии электросети.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

За минувшие сутки, по данным полиции Донецкой области, россияне убили троих жителей Донецкой области, еще семеро получили ранения, среди погибших и раненых – дети.

За сутки полиция зафиксировала 3 521 вражеский удар по линии фронта и жилому сектору. Непосредственно по гражданским россия направила 22 авиабомбы.

Враг обстрелял 18 населенных пунктов, разрушениям подверглись 87 гражданских объектов, из них 62 жилых дома: