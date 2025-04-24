Армія рф завдала чотири ракетних удари по Костянтинівці: загинули дитина та жінка, є поранені

У Донецькій області російські війська обстріляли Костянтинівку з РСЗВ "Смерч", вбивши дитину та жінку, поранено двоє людей. За добу на Донеччині через атаки рф загинуло троє людей, семеро поранені, серед жертв є діти, повідомили в Офісі Генпрокурора та ГУНП в області у четвер, пише УНН.

Внаслідок атаки окупантів по Костянтинівці загинула жінка і дитина, ще двох цивільних поранено - повідомили в прокуратурі.

Деталі

За даними слідства, 23 квітня, у період з 22:05 по 22:10, російська армія завдала чотири ракетних удари по Костянтинівці. Ворог використав проти цивільного населення РСЗВ "Смерч" з невід’ємною фугасною головною частиною. Засоби ураження окупантів поцілили по приватному сектору населеного пункту.

Внаслідок атаки загинули 12-річна дівчинка та жінка. Окрім того, зазнали поранень чоловік та містянка. У них діагностовано мінно-вибухові травми, порізи та переламами. Потерпілу у важкому стані доставлено до лікарні - повідомили в прокуратурі.

Пошкоджено фасади домоволодінь, газопровід та лінії електромережі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

За минулу добу, за даними поліції Донеччини, росіяни вбили трьох жителів Донеччини, ще семеро зазнали поранень, серед загиблих і поранених – діти.

За добу поліція зафіксувала 3 521 ворожий удар по лінії фронту та житловому сектору. Безпосередньо по цивільних росія спрямувала 22 авіабомби.

Ворог обстріляв 18 населених пунктів, руйнувань зазнали 87 цивільних об’єктів, з них 62 житлових будинки: