Армія рф завдала чотири ракетних удари по Костянтинівці: загинули дитина та жінка, є поранені
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Костянтинівку з РСЗВ "Смерч", вбивши дитину та жінку, поранено двоє людей. За добу на Донеччині загинуло троє, семеро поранені, серед жертв є діти.
У Донецькій області російські війська обстріляли Костянтинівку з РСЗВ "Смерч", вбивши дитину та жінку, поранено двоє людей. За добу на Донеччині через атаки рф загинуло троє людей, семеро поранені, серед жертв є діти, повідомили в Офісі Генпрокурора та ГУНП в області у четвер, пише УНН.
Внаслідок атаки окупантів по Костянтинівці загинула жінка і дитина, ще двох цивільних поранено
Деталі
За даними слідства, 23 квітня, у період з 22:05 по 22:10, російська армія завдала чотири ракетних удари по Костянтинівці. Ворог використав проти цивільного населення РСЗВ "Смерч" з невід’ємною фугасною головною частиною. Засоби ураження окупантів поцілили по приватному сектору населеного пункту.
Внаслідок атаки загинули 12-річна дівчинка та жінка. Окрім того, зазнали поранень чоловік та містянка. У них діагностовано мінно-вибухові травми, порізи та переламами. Потерпілу у важкому стані доставлено до лікарні
Пошкоджено фасади домоволодінь, газопровід та лінії електромережі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
За минулу добу, за даними поліції Донеччини, росіяни вбили трьох жителів Донеччини, ще семеро зазнали поранень, серед загиблих і поранених – діти.
За добу поліція зафіксувала 3 521 ворожий удар по лінії фронту та житловому сектору. Безпосередньо по цивільних росія спрямувала 22 авіабомби.
Ворог обстріляв 18 населених пунктів, руйнувань зазнали 87 цивільних об’єктів, з них 62 житлових будинки:
- по Костянтинівці війська рф завдали ударів з авіації, БПЛА, РСЗВ «Смерч» – вбили двох цивільних осіб, зокрема 12-річну дівчинку, ще двоє мешканців зазнали травм. Пошкоджено 22 приватних будинки, три автомобілі;
- на Слов’янськ окупанти скинули дві бомби «КАБ- 250» - одна людина загинула та одна поранена, пошкоджено 17 приватних осель;
- Краматорськ зазнав 10-х атак, з них 6 дронових. Поранено дівчинку 2008 року народження, пошкоджено 2 адмінбудівлі;
- у Довгій Балці Іллінівської громади ворожий дрон поцілив по автомобілю, поранено цивільну особу;
- є поранений внаслідок бомбардувань Мирнограда, руйнувань зазнали 2 приватних будинки, магазин, підприємство;
- три бомби «КАБ-250» росіяни спрямували на Чернігівку Добропільської громади – поранено мирного жителя, пошкоджено 7 приватних будинків і 2 авто;
- у Покровську пошкоджено багатоквартирний будинок, в Добропіллі - підприємство. У Заповідному Шахівської громади російський дрон пошкодив автомобіль;
- Дружківку загарбники атакували трьома бомбами «КАБ-250» – пошкодили 2 приватних будинки, підприємство, нежитлове приміщення, 8 цивільних авто.