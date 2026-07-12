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Армия Ирака атаковала пограничные пункты и нефтяную платформу в Кувейте - видео

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Иракская армия атаковала три пограничных поста и морскую буровую платформу в Кувейте на фоне ударов США и Ирана. Один сотрудник получил ранение.

Армия Ирака атаковала пограничные пункты и нефтяную платформу в Кувейте - видео

В воскресенье, 12 июля, армия Ирака атаковала пограничные пункты и нефтяную платформу в Кувейте на фоне взаимных ударов США и Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил Кувейта.

Детали

Министерство обороны Кувейта заявило, что во время новой серии ударов между США и Ираном были атакованы три пограничных поста и морская буровая платформа, принадлежащая государственной нефтегазовой корпорации Kuwait Petroleum. Один сотрудник получил ранение.

Также в сети появилось видео, предположительно, ударов по территории Кувейта.

Тем временем Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о новой серии ударов по иранским военным объектам вблизи Ормузского пролива. По данным командования, это был ответ на ракетную атаку Корпуса стражей исламской революции (IRGC) на гражданское грузовое судно.

Напомним

Ранее иранские государственные СМИ сообщали, что иранские войска атаковали объекты в Омане и Иордании в ответ на последнюю волну ударов США.

Евгений Устименко

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