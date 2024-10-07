АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

Агентство по розыску и менеджменту активов работает в интересах тех, кто контролирует кого руководительницу Елену Думу, а это приводит к беспорядку с арестованными активами. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Детали

Недавно стало известно о возможных кулуарных договоренностях, имеющих место в АРМА под руководством Елены Думы. По информации информированных источников УНН, близкий соратник бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова - юрист и экс-нардеп Валерий Писаренко регулярно приезжает в центральный офис АРМА в Киеве на встречи лично с Еленой Думой. Цель его визита якобы заключается в обсуждении передачи крупных арестованных активов в пользу определенных влиятельных лиц, в частности Юлии Тимошенко. Среди таких активов оказался, например, столичный ТРЦ "Гулливер".

Сразу после публикации этого материала в АРМА поспешили отмежеваться от этих визитов. Заявили, что в журнале посетителей с фамилией и именем Валерий Писаренко нет, а Елена Дума вообще "не знакома" с экс-нардепом.

Однако, забыли указать, что в их главный офис можно войти еще через четыре "черные" входы и залезть через окно по двум пожарным лестницам, на которых нет журналов посещений и охраны.

Сергей Шабовта считает, что информация о встречах главы АРМА Елены Думы с экс-нардепом Валерием Писаренко является подтверждением политической ангажированности этого государственного органа.

По его мнению, АРМА, созданное при поддержке определенных политических сил, а потому не может действовать независимо. Он убежден, что агентство работает в интересах тех, кто контролирует его руководство, и это является основной причиной политической ангажированности органа.

АРМА чувствует свою безнаказанность. И это позорно и недопустимо. Поэтому и имеем такой беспорядок с арестованными активами, потому что АРМА занимается всем, чем только можно, но не работой, которой должна. Конечно правоохранители должны расследовать эти позорные факты - отметил он.

Добавим

АРМА неоднократно оказывалось в эпицентре скандалов из-за своей неэффективности. Одним из последних, который вызвал общественный резонанс, касается около 21 тысячи российско-белорусских вагонов, которые более двух лет простаивали без надлежащего управления. Как отметили эксперты, из-за такого бездействия агентства, государство потеряло миллионы, которые могло бы получить за счет передачи вагонов в управление.

Но как только эта история получила огласку, глава АРМА Елена Дума поспешила сообщить, что агентство выбрало управляющего для целых 436 вагонов из 21 тысячи.

Однако, такое заявление вызвало лишь еще большее возмущение среди общественности. Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Елена Дума могла умышленно затягивать процесс поиска управляющих для российско-белорусских вагонов, предполагая возможные коррупционные мотивы и сотрудничество с врагом.